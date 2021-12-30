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40 минут назад

Девушка Хованского рассказала о его состоянии после выхода из СИЗО

Девушка блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, Мария Нелюбова рассказала о его состоянии после выхода из СИЗО. По ее словам, его самочувствие стало гораздо лучше, однако у блогера небольшие проблемы со здоровьем, передает NEWS.ru.

Девушка Хованского рассказала о его состоянии
Фото: ТАССТАСС

Нелюбова отметила, что семь месяцев под стражей негативно повлияли на здоровье Хованского, однако в целом, по ее словам, с ним все хорошо. «Уже даже временами радостный», — поделилась она.

«Первым делом обнял собаку, она очень по нему скучала», — добавила Нелюбова.

Ранее стало известно, что суд в Санкт-Петербурге продлил Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 февраля.

29 декабря Хованского освободили из-под стражи. Блогеру, который находился под арестом с июня 2021 года, изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Ему нельзя выходить из дома с 18:00 до 10:00, посещать мероприятия, отправлять почту, пользоваться интернетом и телефоном, посещать место преступления, а также общаться с представителями СМИ и свидетелями по его делу. Исключением для последнего условия стали Нелюбова и родители Хованского.

Юрия Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Причиной стало исполнение Хованским песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост».

Общество,Юрий Хованский,ФСИН,
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