Умерла народная артистка Лидия Захаренко

Солистка оперы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, народная артистка РФ Лидия Захаренко умерла на 84-м году жизни.

«Дирекция Музыкального театра с глубоким прискорбием сообщает, что cегодня, 29 декабря, на 84-м году жизни скончалась солистка оперной труппы МАМТ, народная артистка Российской Федерации Захаренко Лидия Константиновна», – говорится в сообщении на сайте театра.

Захаренко родилась 7 июля 1938 года в Люботине Харьковской области, училась в Харьковской консерватории. В 1966-м окончила Московскую государственную консерваторию.

Артистка выступала на сцене Московского академического музыкального театра с 1966 года, участвовала в таких спектаклях, как «Пиковая дама», «Тоска», «Катерина Измайлова», «Кармен», «Любовь к трем апельсинам» и других постановках.