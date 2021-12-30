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32 минуты назад

В космосе приготовили селедку под шубой

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров приготовили селедку под шубой на Международной космической станции (МКС). Видео с рецептом было опубликовано на станице Шкаплерова в социальной сети «ВКонтакте».

В космосе приготовили селедку под шубой
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Космонавты рассказали, что в преддверии Нового года они решили на российском сегменте накрыть новогодний стол, «чтобы он был как можно ближе к тому, что обычно находится в российских семьях на Земле».

«Приготовить в космосе такое блюдо как салат не так просто. Сложности начинаются с того, что у нас нет тарелок в привычном понимании. Нам пришлось соорудить свою тарелку из подручных материалов», — уточнил Дубров.

На самодельную тарелку космонавты, как принято, уложили слоями сельдь, лук, картофель, морковку и свеклу, однако вареные яйца они заменили вареным омлетом. В конце Дубров и Шкаплеров покрыли салат майонезом.

Ранее в ноябре американский астронавт Меган МакАртур опубликовала пост в своем Twitter, сообщив что экипаж МКС провел пятничную вечеринку, продегустировав выращиваемый с лета острый перец и приготовив космический тако.

Общество,Петр Дубров,Антон Шкаплеров,Роскосмос,
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