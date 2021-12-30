В космосе приготовили селедку под шубой

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров приготовили селедку под шубой на Международной космической станции (МКС). Видео с рецептом было опубликовано на станице Шкаплерова в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Космонавты рассказали, что в преддверии Нового года они решили на российском сегменте накрыть новогодний стол, «чтобы он был как можно ближе к тому, что обычно находится в российских семьях на Земле».

«Приготовить в космосе такое блюдо как салат не так просто. Сложности начинаются с того, что у нас нет тарелок в привычном понимании. Нам пришлось соорудить свою тарелку из подручных материалов», — уточнил Дубров.

На самодельную тарелку космонавты, как принято, уложили слоями сельдь, лук, картофель, морковку и свеклу, однако вареные яйца они заменили вареным омлетом. В конце Дубров и Шкаплеров покрыли салат майонезом.