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34 минуты назад

Более 100 случаев заражения омикроном выявили в России

В России выявлено 103 случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Такие данные привела сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

Более 100 случаев заражения омикроном выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за распространения в Южной Африке и Гонконге омикрон-штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. Также Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска.

По словам главы Роспотребнадзора, все вспышки штамма «омикрон» на территории России локализованы.

«На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона». Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие», - пояснила Анна Попова.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен в Южной Африке. В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с этим штаммом. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант вируса очень заразен и распространился уже на более чем сто стран мира.

При этом «омикроном» болеют и те, кто ранее уже перенес COVID-19. По информации Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA), в настоящее время примерно 10% инфицированных «омикрон»-штаммом ранее уже переносили заболевание.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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