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1 час назад

«И пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!»: депутат поздравил горожан. Видео

Председатель городской думы Каменска-Уральского в Свердловской области Валерий Пермяков произнес пламенную новогоднюю речь перед горожанами. Спикер гордумы завершил свое поздравление пожеланиями смерти всем врагам. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал BAZA.

«За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» – заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что Мэр Киева Виталий Кличко оговорился и поздравил украинцев с 2222 годом.

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