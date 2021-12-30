Председатель городской думы Каменска-Уральского в Свердловской области Валерий Пермяков произнес пламенную новогоднюю речь перед горожанами. Спикер гордумы завершил свое поздравление пожеланиями смерти всем врагам. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал BAZA.
«За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» – заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что Мэр Киева Виталий Кличко оговорился и поздравил украинцев с 2222 годом.