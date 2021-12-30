Россиян возмутили огромные очереди в Сочи

На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи собралась огромная очередь из людей, которые хотят прокатиться на подъемнике. Согласно ролику, опубликованному в Instagram-аккаунте sochi24, очередь растянулась на десятки метров вдоль нескольких зданий.

«Коронавирус? Нет, не слышали», «Почему никого нет в масках», — писали они.

Другие же удивились размаху очереди. Подписчики отмечали, что из-за видео возникает ощущение, «что вся страна не работает», а другие же заявили, что им было бы жалко потраченного времени в очереди.