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34 минуты назад

Россиян возмутили огромные очереди в Сочи

На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи собралась огромная очередь из людей, которые хотят прокатиться на подъемнике. Согласно ролику, опубликованному в Instagram-аккаунте sochi24, очередь растянулась на десятки метров вдоль нескольких зданий.

Россиян возмутили огромные очереди в Сочи
Фото: ТАССТАСС

Скопление людей возмутило россиян в комментариях. Пользователи отметили, что путешественники напрочь забыли про социальную дистанцию.

«Коронавирус? Нет, не слышали», «Почему никого нет в масках», — писали они.

Другие же удивились размаху очереди. Подписчики отмечали, что из-за видео возникает ощущение, «что вся страна не работает», а другие же заявили, что им было бы жалко потраченного времени в очереди.

«И зачем это? Приехать, чтобы стоять в очередях», «Лучше дома сидеть и никого не видеть», «Не дай бог такие катания», «Мне кажется массовка. Ну нельзя тратить уйму времени на очереди», — писали пользователи интернета.

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