«МегаФон» огласил рейтинг самых популярных технологичных подарков

В 2021 году жители России чаще всего в качестве новогодних подарков выбирали смартфоны, беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. К таким выводам пришли эксперты «МегаФона» после анализа продаж в своей розничной сети в декабре.

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Как сообщили в компании, рост спроса на потребительскую электронику традиционно пришелся на вторую половину декабря. На этот раз жители России решили купить подарки на последних выходных перед праздниками: 25 и 26 декабря в сети «МегаФон Ритейл» был зафиксирован пик продаж.

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Во второй половине декабря общий объем продаж вырос на 35 процентов в штучном выражении и на 41 процент в денежном. Умные колонки стали самой быстрорастущей категорией товаров: их продажи накануне Нового года увеличились на 134 процента.

Смартфоны возглавили рейтинг новогодних подарков, на них пришлась наибольшая доля продаж, а спрос увеличился на 40 процентов. Средняя сумма, которую россияне готовы потратить на покупку смартфона — 23 тысячи рублей. Самыми востребованными брендами стали Samsung, Xiaomi и Apple, а самыми покупаемыми моделями — Samsung A22s, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12.

Сразу за смартфонами в списке самой покупаемой техники расположились беспроводные наушники. Перед новогодними праздниками спрос на них вырос на 85 процентов. Лидерами продаж оказались JBL, Honor и Xiaomi, а в среднем на них тратили 4,4 тысячи рублей.

На третьем списке рейтинга оказались умные часы, их покупали на 33 процента чаще, чем обычно. Большинство покупателей выбрали умные часы от Apple, Amazfit, Huawei, на которые пришлось более 80 процентов продаж в этой категории. Чаще всего в подарок выбирали такие модели как Huawei Watch Fit, Apple Watch SE 44mm, Amazfit GTS 2 Mini. В среднем покупка обходилась в 17,1 тысячу рублей.