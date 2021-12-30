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36 минут назад

В российском регионе появилось два новых природных парка

В Тверской области появилось два новых природных парка — «Заборские Острова» и «Остров Новосоловецкий». Об этом сообщает ГТРК «Тверь».

В российском регионе появилось два новых природных парка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, решение об их учреждении было принято на заседании президиума правительства региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

Парк «Заборские острова» появился на территории Конаковского района области, «Остров Новосоловецкий» — в Пеновском муниципальном округе. В первом из них планируется развивать рекреационный туризм для семей с детьми, создавать экологические тропы, глэмпинги и другие туристические объекты. Второй же парк планируется сделать центром паломнического туризма, поскольку там располагается монастырь «Новосоловецкая пустынь».

Предполагаются, что каждый парк будет разделен на две зоны — рекреационную и функциональную. В рекреационной займутся созданием площадок для пикников и стоянок для туристов. В функциональной же строительство любых объектов будет запрещено. Также там будет ограничен проезд транспорта, промышленный сбор ягод, разведение костров и вырубка леса.

Общество,Игорь Руденя,
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