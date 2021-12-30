В российском регионе появилось два новых природных парка

В Тверской области появилось два новых природных парка — «Заборские Острова» и «Остров Новосоловецкий». Об этом сообщает ГТРК «Тверь».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечается, решение об их учреждении было принято на заседании президиума правительства региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

Парк «Заборские острова» появился на территории Конаковского района области, «Остров Новосоловецкий» — в Пеновском муниципальном округе. В первом из них планируется развивать рекреационный туризм для семей с детьми, создавать экологические тропы, глэмпинги и другие туристические объекты. Второй же парк планируется сделать центром паломнического туризма, поскольку там располагается монастырь «Новосоловецкая пустынь».