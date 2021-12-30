Отец Алисы Тепляковой объяснил её «отсутствие» на экзамене в МГУ

Во-первых, никто не знает, когда у Алисы экзамены. Эта информация есть только у учебной части и у родителей. Это персональные данные девятилетнего ребёнка. Неважно, настоящие они или фейковые, но они разглашаются «Московским комсомольцем» с указанием того, что им по секрету это поведала учебная часть. <...> А безопасность ребёнка? В принципе, это нарушение закона, которое факультет не волнует, потому что они сказали «вы нам ничего не сделаете», — это нам говорилось неоднократно. Мол, вы просто семья, а мы МГУ, — подчеркнул Тепляков.