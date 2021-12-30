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1 час назад

21 073 случая COVID выявлено в РФ за сутки

За последние сутки в России было выявлено 21 073 случаев заболевания коронавирусом. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

21 073 случая COVID выявлено в РФ за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скончались за это же время 926 человек, полностью выздоровели после прохождения лечения от COVID-19 43 004 пациента.

Больше всего заболевших было выявлено в Москве - 2 661 случай, Санкт-Петербурге - 1 532 случая и Московской области - 977.

Так, в столице за последние 24 часа были доставлены в медучреждения с коронавирусом 699 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 548 пациентов.

Полностью вылечились за это же время в Москве еще 2 495 человек, умер от коронавирусной инфекции 71 пациент.

Меньше всего новых случаев ковида было выявлено в Костромской области - 13 заболевших, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 6 и 1 соответственно.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 10 479 344 случая COVID-19. За весь период зафиксировано 307 948 летальных исходов, полностью выздоровели после прохождения лечения 9 423 227 человек в 85 регионах.

Согласно мировой статистике, опирающейся на данные Минздравов государств, Россия находится на 5 месте по общему числу заболевших коронавирусом за весь период эпидемии COVID-19.

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