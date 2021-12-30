Пока вы в маске: новый симптом омикрон-штамма «ударил» по мозгу

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Британские учёные нашли новые симптомы штамма коронавируса «омикрон»

Как сообщают «Известия» со ссылкой на газету Express, характерные признаки омикрона могут отличаться от симптомов других штаммов. Например, кашель, лихорадка, потеря вкуса или обоняния могут и не проявиться. Согласно данным приложения ZOE, у половины пациентов они и вовсе отсутствовали. В то же время у больных проявляется симптом, который обычно наблюдался при постковиде – «мозговой туман». То есть вялое, расплывчатое и нечёткое мышление. Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая мозг и другие системы органов, - пояснил учёный медицинской школы при Гарвардском университеты Эндрю Бадсон. По его словам, к ухудшению мышления может привести повреждение лёгких, сердца и почек. И такие симптомы проявляются с самого начала болезни.

В РФ зарегистрирован препарат против COVID-19 на основе плазмы переболевших

Препарат "КОВИД-глобулин" на основе плазмы людей, перенесших COVID-19, получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России. В ходе клинических испытаний препарат подтвердил эффективность, безопасность и способность нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщили сегодня в госкорпорации "Ростех". "КОВИД-глобулин" разработан "дочкой" Ростеха - компанией "Нацимбио", которая, в частности, обеспечивает исполнение Национального календаря прививок в России. Лекарство производится на основе плазмы крови людей, уже перенесших COVID-19, и содержит антитела к коронавирусу. Введение препарата, содержащего "готовые" антитела, помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию.

Данные по смертности от «омикрона» раскрыли в ЮАР

Штамм коронавируса "омикрон" имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на совместное исследование ученых Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории. В публикации отмечается, что специалисты наблюдали за зараженными "омикроном" в городе Тшване, провинция Гаутенг, в котором была зафиксирована первоначальная вспышка "омикрона". Ученые выяснили, что из-за нового штамма умерли порядка 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%. Исследователи также установили, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – 1% против 4,3% при предыдущих вспышках болезни.

Назальную вакцину исследуют на россиянах

В России 15 января 2022 года начнется набор желающих для исследования назальной вакцины от COVID-19. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых», — передает слова Александр Гинцбурга ТАСС. Он отметил, что исследования будут проводиться как на привитых, так и на не привитых добровольцах. «Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел», — добавил Гинцбург.

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