В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
29 минут назад

Пока вы спали: реванш Молдавии в Приднестровье и угроза для Латвии

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: реванш Молдавии в Приднестровье и угроза для Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На Украине назвали причину отсутствия собственной вакцины от COVID-19

Видео дня

По словам руководителя львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Андрея Сибирного, разработка на Украине собственной вакцины от коронавируса была приостановлена из-за недостаточного финансирования и отсутствия интереса со стороны властей. Об этом пишет портал «Общественный».

По его словам, часть исследований при разработке вакцины должна была проводиться в Польше, однако деньги на них так и не дали перевести. «Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», - заметил Сибирный.

Молдавия готовится к реваншу в Приднестровье

Кишенев поставил «переговоры по урегулированию приднестровского конфликта на паузу». При этом 2022-й объявлен парламентом Молдавии годом ветеранов, защищавших с молдавской стороны территориальную целостность страны. Об этом пишет «Независимая газета».

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский назвал шаг парламента реваншистским, отметив, что Молдавия выбрала тактику принуждения, а не переговоров. В частности, президент Майя Санду отказала во встрече главе непризнанной республики и предложила вести переговоры с вице-премьером Молдавии по реинтеграции. Однако на эту должность до сих пор никто не назначен.

Россия сэкономит на выдворении нелегалов

Нелегальные мигранты, работающие в России без законного основания, с 1 января могут быть выдворены из страны – с запретом на обратный въезд. Для этого могут быть использованы чартерные поезда из Средней Азии, которые привезут в Россию новых гастарбайтеров, пишет «Взгляд».

При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что с марта 2020 года около 1,5 млн мигрантов смогли урегулировать законность своего пребывания. По их словам, значительная часть живущих в России гастарбайтеров уходит из серой зоны, а значит, массовой депортации не предвидится.

Латвия рискует замерзнуть этой зимой

Латвия оказалась на пороге отопительного кризиса из-за нехватки щепы и роста цен на этот вид топлива. При этом с помощью щепы вырабатывается треть тепловой энергии в Риге, ею отапливаются также Вентспилс и Лиепая, сообщает газета «Взгляд».

Производители теплоэнергии уже готовы обратиться к правительству на фоне проблем с поставками щепы, заявила глава Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Ина Берзиня-Вейта. Поставщики разрывают контракты, так как не могут поставить щепу по той цене, что указана в договорах, которые они заключили в июле, так как с лета стоимость топлива выросла с 10,8 до 21,5 евро за мегаватт-час.

Правительство России увеличит компенсации нефтяникам

Правительство России одобрило корректировку демпфера и со следующего года увеличит компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на бензин. Об этом пишет «Коммерсант».

По оценкам «Петромаркета», в результате корректировки нефтекомпании могут получить за январь 2022 год около 80 млрд руб. компенсации. Из этой суммы около 50 млрд руб. придется на выплаты по бензину.

Общество,Вадим Красносельский,Правительство РФ,Независимая газета,Деловая газета "Взгляд",
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители