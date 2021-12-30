Пока вы спали: реванш Молдавии в Приднестровье и угроза для Латвии

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Фото: РИА Новости РИА Новости

На Украине назвали причину отсутствия собственной вакцины от COVID-19

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По словам руководителя львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Андрея Сибирного, разработка на Украине собственной вакцины от коронавируса была приостановлена из-за недостаточного финансирования и отсутствия интереса со стороны властей. Об этом пишет портал «Общественный».

По его словам, часть исследований при разработке вакцины должна была проводиться в Польше, однако деньги на них так и не дали перевести. «Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», - заметил Сибирный.

Молдавия готовится к реваншу в Приднестровье

Кишенев поставил «переговоры по урегулированию приднестровского конфликта на паузу». При этом 2022-й объявлен парламентом Молдавии годом ветеранов, защищавших с молдавской стороны территориальную целостность страны. Об этом пишет «Независимая газета».

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский назвал шаг парламента реваншистским, отметив, что Молдавия выбрала тактику принуждения, а не переговоров. В частности, президент Майя Санду отказала во встрече главе непризнанной республики и предложила вести переговоры с вице-премьером Молдавии по реинтеграции. Однако на эту должность до сих пор никто не назначен.

Россия сэкономит на выдворении нелегалов

Нелегальные мигранты, работающие в России без законного основания, с 1 января могут быть выдворены из страны – с запретом на обратный въезд. Для этого могут быть использованы чартерные поезда из Средней Азии, которые привезут в Россию новых гастарбайтеров, пишет «Взгляд».

При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что с марта 2020 года около 1,5 млн мигрантов смогли урегулировать законность своего пребывания. По их словам, значительная часть живущих в России гастарбайтеров уходит из серой зоны, а значит, массовой депортации не предвидится.

Латвия рискует замерзнуть этой зимой

Латвия оказалась на пороге отопительного кризиса из-за нехватки щепы и роста цен на этот вид топлива. При этом с помощью щепы вырабатывается треть тепловой энергии в Риге, ею отапливаются также Вентспилс и Лиепая, сообщает газета «Взгляд».

Производители теплоэнергии уже готовы обратиться к правительству на фоне проблем с поставками щепы, заявила глава Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Ина Берзиня-Вейта. Поставщики разрывают контракты, так как не могут поставить щепу по той цене, что указана в договорах, которые они заключили в июле, так как с лета стоимость топлива выросла с 10,8 до 21,5 евро за мегаватт-час.

Правительство России увеличит компенсации нефтяникам

Правительство России одобрило корректировку демпфера и со следующего года увеличит компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на бензин. Об этом пишет «Коммерсант».