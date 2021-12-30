«Не могут выпить кофе»: назван неожиданный симптом омикрона

Исследователи британской компании ZOE выяснили, что люди, заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса, часто жалуются на «туман в голове». Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.
Омикрон-штамм быстро распространяется по Великобритании и медики заметили, что его симптомы немного отличаются от «исходных» симптомов ковида; одним из новых симптомов стало «нечеткое мышление». С этой проблемой сталкиваются те, кто болеет COVID-19 долго.
«Такие, казалось бы, простые решения, как выпить чашку чая или кофе, могут сбивать с толку людей [с этим симптомом], в то время как у других могут возникать проблемы с кратковременной или долговременной памятью», - рассказали в Гарвардской медицинской школе.
Из-за распространения в Южной Африке и Гонконге омикрон-штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.
Новый штамм коронавируса содержит более 30 мутаций, ученые опасаются, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.
Из-за риска распространения омикрон-штамма Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска.
В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с омикрон-штаммом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый вариант вируса обнаружен более чем в ста странах мира.
В московском НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора называли основные симптомы нового штамма: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломота в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.
Зараженных омикроном чаще беспокоят слабость и головные боли, чем больных дельта-вариантом. При этом новый штамм реже вызывает потерю обоняния и изменение вкусовых ощущений.