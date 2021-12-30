В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
33 минуты назад

«Не могут выпить кофе»: назван неожиданный симптом омикрона

Исследователи британской компании ZOE выяснили, что люди, заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса, часто жалуются на «туман в голове». Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

«Не могут выпить кофе»: назван неожиданный симптом омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Омикрон-штамм быстро распространяется по Великобритании и медики заметили, что его симптомы немного отличаются от «исходных» симптомов ковида; одним из новых симптомов стало «нечеткое мышление». С этой проблемой сталкиваются те, кто болеет COVID-19 долго.

«Такие, казалось бы, простые решения, как выпить чашку чая или кофе, могут сбивать с толку людей [с этим симптомом], в то время как у других могут возникать проблемы с кратковременной или долговременной памятью», - рассказали в Гарвардской медицинской школе.

Из-за распространения в Южной Африке и Гонконге омикрон-штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

Новый штамм коронавируса содержит более 30 мутаций, ученые опасаются, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Из-за риска распространения омикрон-штамма Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска.

В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с омикрон-штаммом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый вариант вируса обнаружен более чем в ста странах мира.

В московском НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора называли основные симптомы нового штамма: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломота в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.

Зараженных омикроном чаще беспокоят слабость и головные боли, чем больных дельта-вариантом. При этом новый штамм реже вызывает потерю обоняния и изменение вкусовых ощущений.

Общество,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители