В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
28 минут назад

Женить и разводить россиян начнут по-новому

С 1 января 2022 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, благодаря которым граждан начнут по-новому женить и разводить. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Женить и разводить россиян начнут по-новому
Фото: Александр Петросян / КоммерсантъАлександр Петросян / Коммерсантъ

Теперь, чтобы оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении ребенка, можно обратиться в любой ЗАГС. То же самое касается регистрации усыновления, смерти, перемены ФИО или получения справок и повторных свидетельств.

До этого в большинстве случаев людям приходилось для регистрации актов гражданского состояния идти в ЗАГС либо по месту наступления события, либо по месту прописки, либо по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве это ограничение снимают. Сам закон был принят в июле 2021 года.

В октябре 2021 года глава Минюста Константин Чуйченко предложил отказаться от бумажных свидетельств из ЗАГСа и заменить их соответствующей записью в реестре, а выписки из него выдавать по требованию.

Общество,Константин Чуйченко,Минюст РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители