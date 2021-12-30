Исследование Rambler&Co: Россияне рассказали, как выбирают онлайн-кинотеатр

Согласно опросу, пользователи чаще выбирают видеосервисы по критерию цены, на втором месте – объём медиатеки

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Медиахолдинг Rambler&Co совместно с мультимедийным сервисом Okko провели исследование, в котором приняли участие более 2 млн пользователей портала «Рамблер», и узнали, сколько опрошенных россиян имеют постоянную подписку на видеостриминги и по каким причинам принимают решение о её оформлении.

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Согласно исследованию, постоянно подписаны на онлайн-кинотеатры почти треть (32%) респондентов. Из них 69% выбирают только один сервис, 22% пользуются двумя или тремя, 9% – четырьмя и более.

Из многих платформ пользователи выбирают любимую по критерию цены (47%). Объём контента в медиатеке интересует чуть более трети (34%) россиян. 11% обращают внимание на наличие собственного контента на площадке, а 8% – на дизайн и интерфейс.

Большинство (76%) тратят на подписку менее 200 рублей в месяц. От 200 до 500 рублей из своего бюджета отдают 14%, от 500 до 1 000 рублей – 6%. Более 1 000 рублей за онлайн-кинотеатры платят лишь 4% участников опроса.

Чуть больше половины (52%) активных пользователей видеоплатформ смотрят на них только развлекательный контент. 22% ищут спортивные трансляции, 19% интересны образовательные программы. 7% любят провести время за просмотром онлайн-версий спектаклей и интерактивных экскурсий.

Несмотря на развитие стриминга, 68% опрошенных до сих пор не имеют постоянных подписок. 41% считают их стоимость высокой, 39% крайне редко смотрят фильмы и сериалы. 15% предпочитают платить за просмотр премьер в офлайне на большом экране, 5% не оформляют постоянную подписку, но покупают цифровые копии фильмов в онлайн-кинотеатрах.

Самыми громкими оригинальными сериалами российских онлайн-кинотеатров, согласно полученным данным, респонденты назвали «Чикатило» от Okko и «Медиатор» от Start (по 24% голосов у каждого). Пятая часть (20%) опрошенных выделила «Вне себя» на Premier, 13% – «Хрустальный» на Kion, 11% – «Топи» на «Кинопоиске», 8% – «Хэппи-энд» на More.tv.