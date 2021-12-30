Умер актер Владимир Поночевный

Советский и белорусский актер, режиссер Владимир Поночевный умер 29 декабря. Как сообщает «РГ», причиной смерти стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.
Поночевный родился 13 июня 1939 года. В 1961 году окончил актерский факультет ВГИК по курсу Ольги Пыжовой, однако его актерский дебют состоялся раньше — за три года он сыграл эпизодическую роль в фильме «юность наших отцов».
Более широкую известность у зрителей Поночевный завоевал ролями в фильмах «Внимание! В городе волшебник!», «Последняя ночь в раю», «Сыновья уходят в бой», «Руины стреляют…», «Государственная граница», «Время выбрало нас», «Полосатое счастье», а также в сериале «Каменская-1».
Кроме актерской карьеры, Поночевный занимался режиссурой — он занимал должность второго режиссера на киностудии «Беларусьфильм».