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1 час назад

Умер актер Владимир Поночевный

Советский и белорусский актер, режиссер Владимир Поночевный умер 29 декабря. Как сообщает «РГ», причиной смерти стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

Умер актер Владимир Поночевный
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Поночевный родился 13 июня 1939 года. В 1961 году окончил актерский факультет ВГИК по курсу Ольги Пыжовой, однако его актерский дебют состоялся раньше — за три года он сыграл эпизодическую роль в фильме «юность наших отцов».

Более широкую известность у зрителей Поночевный завоевал ролями в фильмах «Внимание! В городе волшебник!», «Последняя ночь в раю», «Сыновья уходят в бой», «Руины стреляют…», «Государственная граница», «Время выбрало нас», «Полосатое счастье», а также в сериале «Каменская-1».

Кроме актерской карьеры, Поночевный занимался режиссурой — он занимал должность второго режиссера на киностудии «Беларусьфильм».

Общество,Владимир Поночевный,
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