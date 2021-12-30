Ряд важных нововведений, затрагивающих россиян, начнет действовать 1 января 2022 года. Об этом сообщает газета «Известия».

Соотечественников ожидает повышение прожиточного минимума, МРОТ.

С нового года средний показатель прожиточного минимума окажется на уровне 12,6 тыс. рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан он будет составлять 13,7 тыс. рублей, для пенсионеров — 10,8 тыс. рублей, для детей — 12,2 тыс. рублей. Также станет выше минимальный размер оплаты труда — 13 890 руб.

Произойдут изменения и при начислении пенсий. Выплаты будут идти автоматически, речь о страховых и социальных начислениях по инвалидности. Также речь о пособиях, выплачиваемых автоматически органами службы занятости. В связи с чем лицам не придется писать заявления на соцдоплаты к пенсии.

Ждут нововведения автомобилистов, которым больше не придется проходить обязательный технический осмотр. Речь про авто, используемые для личных целей. Поправки в законодательство не касаются транспортных средств, оформленных на юридические лица.

Еще предполагаются нововведения в кредитной сфере. С первого числа заработают меры, направленные на снижение долгов среди жителей России. На фоне чего станет ограничиваться выдача необеспеченных потребительских кредитов и займов.

Прогресс будет и в здравоохранении, где россиянам теперь не придется оформлять бумажные больничные. Талоны из медучреждения, другие формы для кадровой и бухгалтерской службы от работников получать не потребуется. В дальнейшем работодатели напрямую будут получить документы в электронном виде.

Обновления ожидаются и в сфере туризма, где увеличится размер курортного сбора для отдыхающих в Сочи. Сбор возрастет с 10 до 50 рублей. При этом на других территория Краснодарского края сбор возрастет до 30 рублей.

Затем стартует новый этап туристического кешбэка. С его помощью можно вернуть часть средств, которые были потрачены на путешествия по России. Он будет действовать с 18 января по 12 апреля.

Также начинает действовать ФЗ, предусматривающий введение единого номера 112 для вызова экстренных служб. Нововведение призвано оптимизировать работу системы вызова. Позвонить по этому номеру можно будет бесплатно.

С 2022 года начнут действовать новые ГОСТы для алкогольных напитков, их разработал Росстандарт. В связи с чем запретят продажу спиртного с этикетками старого образца. В РФ шампанским может считаться только продукция отечественных виноделов.