Каждый пятый россиянин в Новый год будет работать

Каждый пятый россиянин будет на работе 31 декабря. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Несмотря на то, что в этом году 31 декабря – официальный нерабочий день, и большинство компаний выполняет постановление правительства, 20% опрошенных россиян выйдут на работу. 14% выйдут за стандартную ставку, а 6% получат повышенный оклад.

Среди тех, кто работает 31 декабря, больше всего сотрудников со сменным графиком работы. Часть трудящихся будет работать в режиме сокращенного дня.

При этом у подавляющего большинства тех, кто работает по графику 40-часовой недели, 31 декабря — выходной (88% опрошенных). В этот день больше всего отдыхают женщины (84%), среди мужчин показатель составляет 77%.

Большинство опрошенных россиян вполне довольны новыми правилами, по которым 31 декабря сделали официальным выходным. Практика предыдущих лет показывала околонулевую результативность работы в этот день.

29 декабря сообщалось, что ненависть к Новому году испытывают 3% опрошенных россиян. Одинокие мужчины ненавидят его больше, чем одинокие женщины. Причиной таких отрицательных эмоций являются очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах, отмечается в исследовании.