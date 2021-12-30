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39 минут назад

В Хабаровске запретили фейерверки в новогодние праздники

В Хабаровске в местах массового пребывания людей не будут запускать фейерверки. Залпов не будет в том числе на главной городской площадке в парке "Динамо".

В Хабаровске запретили фейерверки в новогодние праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает мэрия Хабаровска, в парке установлены камеры системы "Безопасный город" с функцией распознавания лиц.

- Так как это место не предназначено для фейерверков, по отношению к тем, кто будет пускать салюты, возможно применение административной ответственности, - сказал начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Александр Бачурин.

А если произойдет возгорание, ответственность может стать уголовной, добавил чиновник.

Общество,МВД,
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