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6 минут назад

Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на изучение ада и зла

Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на изучение ада и зла. Речь идёт об исследованиях, в названиях которых фигурировали эти слова.

Институт РАН потратил 740 тысяч на изучение ада
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

«Всё это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там всё распределено изначально из Российского научного фонда», — сообщил РБК исполнитель.

Кроме того, 667 тысяч рублей были направлены на изучение австрийской философии XIX — начала XX в.в., 686 тысяч рублей — на измерение зла, 742 тысячи рублей — на исследование понятия «ад».

Общество,РАН,РБК,
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