Рэп про коронавирус от врачей краснодарской поликлиники сняли на видео

Медики из краснодарской поликлиники зачитали рэп про коронавирус на мотив песни «Скованные одной цепью» группы «Наутилус Помпилиус». Видео публикует портал «Life.ru».
На кадрах люди в белых халатах, которые преследуют только одну цель - победить коварную, невидимую инфекцию, поначалу похожую на обычную простуду.
«В защитных костюмах, перчатках, халатах, работаем мы в больничных палатах. У нас от очков и от масок следы, порой невозможно нам выпить воды. Коварный и глазу невидимый враг по миру победный печатает шаг» - поют врачи.
В монтаже, похоже, использованы кадры из реальных будней поликлиники. Рассказав о сложных буднях медиков, герои ролика предлагают людям сделать правильный выбор и поставить прививку от коронавируса.