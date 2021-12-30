Спасенная девушкой сова попала на видео

Дина Мишенцева из Вологды во время прогулки с собакой нашла в сугробе сову с поврежденным крылом. Видео со спасенным пернатым появилось в telegram-канале «Лента добра».

Сообщается, что после консультаций с ОЖС «Велес» и Облохотдепартаментом сову отправили в Череповец. Там было установлено, что пернатому требуется серьезное медицинское обследование и, возможно, операция, и птичка уехала с заботливыми волонтерами в Москву.