Спасенная девушкой сова попала на видео

Дина Мишенцева из Вологды во время прогулки с собакой нашла в сугробе сову с поврежденным крылом. Видео со спасенным пернатым появилось в telegram-канале «Лента добра».
Сообщается, что после консультаций с ОЖС «Велес» и Облохотдепартаментом сову отправили в Череповец. Там было установлено, что пернатому требуется серьезное медицинское обследование и, возможно, операция, и птичка уехала с заботливыми волонтерами в Москву.
Если хищник сможет летать после реабилитации, то он получит прописку в Московской области, а если не сможет – то будет жить в специальном центре для раненых диких животных «Сирин», или в центре помощи птицам Веры Пахомовой в Москве.