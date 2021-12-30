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1 час назад

Спасенная девушкой сова попала на видео

Дина Мишенцева из Вологды во время прогулки с собакой нашла в сугробе сову с поврежденным крылом. Видео со спасенным пернатым появилось в telegram-канале «Лента добра».

Сообщается, что после консультаций с ОЖС «Велес» и Облохотдепартаментом сову отправили в Череповец. Там было установлено, что пернатому требуется серьезное медицинское обследование и, возможно, операция, и птичка уехала с заботливыми волонтерами в Москву.

Если хищник сможет летать после реабилитации, то он получит прописку в Московской области, а если не сможет – то будет жить в специальном центре для раненых диких животных «Сирин», или в центре помощи птицам Веры Пахомовой в Москве.

Общество,Видео,
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