Врач назвала самые опасные новогодние блюда

Врач-диетолог Наталья Круглова в разговоре с «Лентой.ру» назвала россиянам самые опасные новогодние блюда. По ее словам, для здоровья могут быть опасны салаты с заправками, которые долго простояли на праздничном столе, и другие не доеденные сразу блюда.

«Если их приготовили и оставили на праздничном столе, то это такая питательная среда для патогенной микрофлоры, что может приводить к отравлению», — сказала она.

Причиной отравления могут стать и горячие блюда, которые тоже долго простояли на столе, отметила врач.

Круглова напомнила, что опасным продуктом также является алкоголь, который оказывает отравляющее действие на все органы и системы из-за своей токсичности.