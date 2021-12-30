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16 минут назад

В России лицам без гражданства выдадут чипы

МВД России будет выдавать лицам без гражданства временное удостоверение личности в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

В России лицам без гражданства выдадут чипы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также в виде карты с электронным носителем информации, который содержит биометрические персональные данные, будут выдавать и вид на жительство.

«Утвердить порядок использования органами государственной власти временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ в форме карты с электронным носителем информации для идентификации лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных», — говорится в документе.

Согласно приказу, временное удостоверение личности лица без гражданства будет содержать электронное изображение лица человека, а также изображения папиллярных узоров двух пальцев рук на электронном носителе. Удостоверение будет использоваться в течение 10 лет с даты записи биометрических данных.

В ноябре сообщалось, что в соответствии с новым законом практически все иностранные специалисты, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, должны будут ежеквартально проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ/СПИД. Помимо новых требований о предоставлении отпечатков пальцев и биометрических фотографий в течение 30 дней с момента въезда в Россию, будут проводиться осмотры наркологов, психиатров и инфекционистов.
Общество,МВД,
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