В России лицам без гражданства выдадут чипы

МВД России будет выдавать лицам без гражданства временное удостоверение личности в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Также в виде карты с электронным носителем информации, который содержит биометрические персональные данные, будут выдавать и вид на жительство.

«Утвердить порядок использования органами государственной власти временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ в форме карты с электронным носителем информации для идентификации лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных», — говорится в документе.

Согласно приказу, временное удостоверение личности лица без гражданства будет содержать электронное изображение лица человека, а также изображения папиллярных узоров двух пальцев рук на электронном носителе. Удостоверение будет использоваться в течение 10 лет с даты записи биометрических данных.