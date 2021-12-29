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30 минут назад

Ученые назвали новые симптомы омикрон-штамма

Потеря аппетита и туман в голове являются распространенными симптомами омикрон-штамма наряду с другими симптомами, пишет британская газета Express со ссылкой на сервис ZOE Covid Study.

Ученые назвали новые симптомы омикрон-штамма
Фото: ТАССТАСС

По данным ученых из ZOE, только 50% заболевших испытывают три классических симптома коронавируса: лихорадку, кашель или потерю обоняния или вкуса.

В настоящее время регистрируются пять основных симптомов омикрона: насморк, головная боль, усталость (легкая или сильная), чихание, боль в горле.

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Кроме того, согласно имеющимся данным, потеря аппетита и туман в голове также являются распространенными симптомами омикрона.

По словам Тима Спектора, возглавляющего исследование ZOE Study, боль в спине также может указывать на новый штамм.

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