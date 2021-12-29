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1 час назад

В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19. За последние сутки в городе госпитализированы 338 человек.

В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на данные городского оперштаба.

В стационарах лечатся 5673 пациента с коронавирусом. Интенсивную терапию в реанимации проходят 562 человека, а 313 получают лечение с помощью аппаратов ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 22 578 петербуржцев.

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону опубликовали график работы пунктов вакцинации от COVID-19 в новогодние дни, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на портал горадминистрации.

В частности, в городской больнице № 8 пациентов будут принимать ежедневно с 15:00 до 7:00, а пункты вакцинации в ТЦ «Горизонт» и МегаМаге приостановят работу 1 — 2 января и 7 января.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн высказался о штамме «омикрон».

Общество,Анатолий Альтштейн,
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