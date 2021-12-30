Россиян предупредили о штрафах в Новый год

За запуск фейерверков в неположенных местах россиян могут наказать штрафом от двух тысяч рублей. Об этом рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

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По его словам, фейерверки запрещено взрывать внутри помещений, во время проведения массовых мероприятий, а также на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников, а также на объектах с высокой пожарной опасностью.

«Гражданам за это грозит штраф в 2-3 тысячи рублей, должностным лицам — в 15 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам до 200 тысяч рублей», — рассказал Гавришев РИА «Новости».

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отметила, что если из-за неосторожного обращения с пиротехникой повреждено чужое имущество, россиянам может грозит наказание в виде лишения свободы сроком на один год. А если нарушение требований пожарной безопасности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, то срок составит до семи лет.