Россиян предупредили о штрафах в Новый год

За запуск фейерверков в неположенных местах россиян могут наказать штрафом от двух тысяч рублей. Об этом рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
По его словам, фейерверки запрещено взрывать внутри помещений, во время проведения массовых мероприятий, а также на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников, а также на объектах с высокой пожарной опасностью.
«Гражданам за это грозит штраф в 2-3 тысячи рублей, должностным лицам — в 15 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам до 200 тысяч рублей», — рассказал Гавришев РИА «Новости».
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отметила, что если из-за неосторожного обращения с пиротехникой повреждено чужое имущество, россиянам может грозит наказание в виде лишения свободы сроком на один год. А если нарушение требований пожарной безопасности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, то срок составит до семи лет.