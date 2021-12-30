В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
53 минуты назад

Юристы предупредили россиян о штрафах в Новый год

За запуск фейерверков в неположенных местах россиян могут наказать штрафом от двух тысяч рублей. Об этом рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Россиян предупредили о штрафах в Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, фейерверки запрещено взрывать внутри помещений, во время проведения массовых мероприятий, а также на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников, а также на объектах с высокой пожарной опасностью.

«Гражданам за это грозит штраф в 2-3 тысячи рублей, должностным лицам — в 15 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам до 200 тысяч рублей», — рассказал Гавришев РИА «Новости».

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отметила, что если из-за неосторожного обращения с пиротехникой повреждено чужое имущество, россиянам может грозит наказание в виде лишения свободы сроком на один год. А если нарушение требований пожарной безопасности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, то срок составит до семи лет.

Ранее также сообщалось, что в Государственную Думу РФ внесен законопроект, запрещающий использовать пиротехнику на территории населенных пунктов. Согласно документу, пиротехнику можно будет использовать только в специально отведенных и оборудованных местах.
Общество,Мария Спиридонова,Госдума,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители