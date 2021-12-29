В России могут продлить зимние школьные каникулы

В Государственной Думе предложили продлить школьные каникулы до 16 января. Соответствующий запрос министру просвещения Сергею Кравцову направила депутат Госдумы Яна Лантратова. Об этом сообщает «РИА Новости».
«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно», — говорится в документе.
Также в своем запросе Лантратова предложила рассмотреть возможность компенсации пропущенных занятий для выполнения норм учебного плана в дальнейшие периоды на усмотрение Минпросвещения.
Напомним, годом ранее, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, власти Москвы приняли решение продлить школьные каникулы до 17 января.