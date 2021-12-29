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34 минуты назад

В России могут продлить зимние школьные каникулы

В Государственной Думе предложили продлить школьные каникулы до 16 января. Соответствующий запрос министру просвещения Сергею Кравцову направила депутат Госдумы Яна Лантратова. Об этом сообщает «РИА Новости».

В России могут продлить зимние школьные каникулы
Фото: ТАССТАСС

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно», — говорится в документе.

Также в своем запросе Лантратова предложила рассмотреть возможность компенсации пропущенных занятий для выполнения норм учебного плана в дальнейшие периоды на усмотрение Минпросвещения.

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Напомним, годом ранее, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, власти Москвы приняли решение продлить школьные каникулы до 17 января.

Общество,Яна Лантратова,Сергей Кравцов,Госдума,Правительство Москвы,
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