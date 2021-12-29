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34 минуты назад

Роспотребнадзор дал рекомендации на период новогодних праздников

Роспотребнадзор рекомендует в период новогодних праздников не проводить мероприятия в закрытых помещениях, следует из методических рекомендаций, опубликованных в среду на сайте ведомства.

Роспотребнадзор дал рекомендации на период праздников
Фото: ТАССТАСС

"Рекомендуется: не проводить новогодние корпоративные мероприятия в закрытых помещениях", - говорится в документе.

Роспотребнадзор рекомендует не проводить детские новогодние мероприятия в торговых и выставочных центрах. На детские новогодние мероприятия более чем на 200 человек рекомендовано пускать только привитых от ковида или переболевших взрослых. При участии в мероприятии для детей более 200 человек заполняемость зала следует сделать не более 50% от вместимости.

Общество,Роспотребнадзор,
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