Роспотребнадзор дал рекомендации на период праздников

Роспотребнадзор рекомендует в период новогодних праздников не проводить мероприятия в закрытых помещениях, следует из методических рекомендаций, опубликованных в среду на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует не проводить детские новогодние мероприятия в торговых и выставочных центрах. На детские новогодние мероприятия более чем на 200 человек рекомендовано пускать только привитых от ковида или переболевших взрослых. При участии в мероприятии для детей более 200 человек заполняемость зала следует сделать не более 50% от вместимости.