В России допустили возвращение смертной казни

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в своей новой книге поднял тему возвращения смертной казни в России. Что об этом думают депутаты, сенаторы и члены СПЧ — в материале RTVI.

По подсчетам первого зампреда комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрия Синельщикова, смертная казнь, в случае ее возвращения, применялась бы не более 5-8 раз в год. В советское время, отметил он, суды выносили по несколько сотен приговоров в год.

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«Есть особый порядок пересмотра таких дел, я думаю по десятку дел в год можно обеспечить законность», — добавил депутат, отвечая на вопрос о возможности случаев судебного произвола.

По мнению Синельщикова, смертная казнь должна применяться по отношению к «террористам, массовым насильникам и педофилам, которые насилуют и убивают детей». Одним из приговоренных к такой мере наказания мог стать «Скопинский маньяк» Виктор Мохов, который удерживал и насиловал в подвале гаража двух девушек, считает депутат. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, он освободился в 2021 году.

В 2019 году Синельщиков направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину о «необоснованном приостановлении» юридической нормы, запрещающей судам применять к преступникам смертную казнь. По словам депутата, с 2019 года документ лежит без движения.

С позицией депутата согласен член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, его слова передает РИА «Новости».

«Очень грамотно и правильно в своей книге говорит председатель Конституционного суда Зорькин, о том, что пока есть умышленные убийства, то вероятность возврата смертной казни в обществе всегда будет поддерживаться. Я считаю, что с точки зрения справедливости, за такого рода преступления, как педофилы-убийцы, должна быть смертная казнь. Я считаю, что это правильная мера», — сказал Хамзаев.

Идею возвращения смертной казни также поддержал первый зампред комитета Госдумы по законодательству Даниил Бессарабов, пишет РЕН-ТВ. По словам депутата, в обществе есть запрос на справедливость, реализовать который, порой, можно только через смертную казнь.

Мы видим, как очень часто при совершении резонансных особо тяжких преступлений, которые касаются детей, половую неприкосновенность или теракты, общество требует покарать виновных. Я бы это [возвращение смертной казни] не исключал.

Против смертной казни высказалась член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова. По ее словам, отказ России от смертной казни — это международное обязательство России, поэтому возвращение такой меры наказания станет нарушением международных договоренностей.

Председатель комиссии СПЧ по личным правам Татьяна Мерзлякова в разговоре с Daily Storm подчеркнула, что возвращение смертной казни невозможно из-за распространенных судебных и следственных ошибок.

Я пока только одной категорией здесь мыслю: когда у нас не будет судебных ошибок, когда не будет следственных ошибок — тогда мы можем на эту тему рассуждать. Сейчас об этом говорить, на мой взгляд, рано.

В своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» председатель КС Валерий Зорькин пишет, что введение моратория на смертную казнь стало уступкой ценностям, которые несвойственны российскому национальному сознанию.