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32 минуты назад

Сразу два медиа Rambler&Co получили награды за поддержку регионов

В Сочи объявили лауреатов ежегодной премии «Развитие регионов. Лучшее для России»

Сразу два медиа Rambler&Co получили награды за поддержку регионов
Фото: предоставлено организаторамипредоставлено организаторами

«Лента.ру» и «Газета.Ru» (входят в медиахолдинг Rambler&Co) получили премии в рамках программы «Развитие регионов. Лучшее для России» в категории «СМИ и массовые коммуникации». «Лента.ру» победила в номинации «Лучший проект по освещению регионального развития», «Газета.Ru» — «Лучший проект по популяризации регионального развития». Эксперты оценили вклад медиа в информирование населения страны о достижениях и экономической привлекательности регионов.

Премия «Развитие регионов. Лучшее для России» — ежегодная награда, вручаемая за успешные практики и проекты по развитию регионов компаниям, работающим во благо России. Это площадка для обсуждения тем по инвестициям в территории, рассмотрения внедренных бизнес-кейсов, а также создание открытого диалога между властью и бизнесом.

Общество,Рамблер,Газета.Ru,Lenta.ru,
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