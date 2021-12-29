Сразу два медиа Rambler&Co получили награды за поддержку регионов

«Лента.ру» и «Газета.Ru» (входят в медиахолдинг Rambler&Co ) получили премии в рамках программы «Развитие регионов. Лучшее для России» в категории «СМИ и массовые коммуникации». «Лента.ру» победила в номинации «Лучший проект по освещению регионального развития», «Газета.Ru» — «Лучший проект по популяризации регионального развития». Эксперты оценили вклад медиа в информирование населения страны о достижениях и экономической привлекательности регионов.

Премия «Развитие регионов. Лучшее для России» — ежегодная награда, вручаемая за успешные практики и проекты по развитию регионов компаниям, работающим во благо России. Это площадка для обсуждения тем по инвестициям в территории, рассмотрения внедренных бизнес-кейсов, а также создание открытого диалога между властью и бизнесом.