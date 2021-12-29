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51 минуту назад

Костромской приют для животных бросил клич о помощи из-за нехватки денег

Костромской приют «Право на жизнь» просит помощи, узнал KOSTROMA.TODAY. Как рассказали сотрудники, сейчас возникла проблема с оплатой лекарств. Накануне пришел счет — долг составляет больше 30 тысяч рублей. Однако без препаратов приют не может обойтись — многие позиции заказывают каждый месяц.«Мы заказали вакцины от самых распространенных и самых опасных болезней, которыми болеют кошки и собаки, лекарства для проведения стерилизации вновь поступающих животных и других оперативных вмешательств. Практически все новички требуют лечения, помимо этого, им в обязательном порядке необходимо делать прививки, чтобы они не подхватили вирусы. Прививать нужно и остальных животных, у которых подошел срок вакцинации. А пропускать вакцинацию ни в коем случае нельзя. Иначе распространения опасных болезней не избежать», — отмечают в приюте «Право на жизнь». Отметим, этот приют живет исключительно благодаря пожертвованиям и добрым сердцам волонтеров. Там постоянно спасают животных от смерти, ставят их на ноги и ищут хозяев.Помочь пушистикам можно любой суммой. Также усатые-полосатые верят в новогоднее чудо и ждут, когда их заберут любящие хозяева. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:Наименование: Костромская региональная общественная организация помощи животным «Право на жизнь»ИНН 4401115905 КПП 440101001ОГРН 1134400000580Р/СЧ 40703810129000000341 в Отделении №8640 ОАО Сбербанка России г.Костромакор.сч. 30101810200000000623БИК 043469623с пометкой: «Благотворительные пожертвования на уставные цели КРОО «Право на жизнь»СБЕРКАРТА: 5469 2900 1188 3006, держатель Наталья Владимировна С. привязана к служебному телефону приюта +79502499320.ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ: 410014277431761ГОЛОДНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7-905-152-91-48 (Билайн Кострома)

Костромской приют для животных бросил клич о помощи из-за нехватки денег
Фото: Kostroma.TodayKostroma.Today
Общество,Сбербанк России,Вымпелком,
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