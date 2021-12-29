Россияне назвали топ стыдных интернет-трендов 2021 года

В российском сегменте интернета появился новый челлендж, который запустил блогер Ваня Джолино. Молодой человек предложил подписчикам рассказать о самых стыдных мемах и трендах уходящего года, в которых пользователям социальных сетей доводилось принимать участие, сообщает портал MediaLeaks.

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В числе таких оказались популярная фраза рэпера Джигана «на расслабоне, на чиле», а также шутки про тренировки борцов на станции метро «Люблино».

Некоторые пользователи также вспомнили, что в 2021 году было стыдно носить белые кроссовки моделей Air Force и Jordan от Nike, а также зип-худи со стразами, которые на определенное время становились трендовыми в этом году.

Кроме того, некоторые из участников челленджа посчитали стыдной вирусную фразу стримера Nekoglai «Разрывная», которую он произнес во время просмотра видео Егора Крида.