Россияне назвали топ стыдных интернет-трендов 2021 года

В российском сегменте интернета появился новый челлендж, который запустил блогер Ваня Джолино. Молодой человек предложил подписчикам рассказать о самых стыдных мемах и трендах уходящего года, в которых пользователям социальных сетей доводилось принимать участие, сообщает портал MediaLeaks.
В числе таких оказались популярная фраза рэпера Джигана «на расслабоне, на чиле», а также шутки про тренировки борцов на станции метро «Люблино».
Некоторые пользователи также вспомнили, что в 2021 году было стыдно носить белые кроссовки моделей Air Force и Jordan от Nike, а также зип-худи со стразами, которые на определенное время становились трендовыми в этом году.
Кроме того, некоторые из участников челленджа посчитали стыдной вирусную фразу стримера Nekoglai «Разрывная», которую он произнес во время просмотра видео Егора Крида.
Ранее сообщалось, что пользователи Сети нашли друга, для кота Шлепы, ставшего интернет-мемом. По мнению юзеров, ему мог бы составить хорошую компанию не менее популярный кот - сервал Согга, шутки с участием которого также расходятся в социальных сетях.