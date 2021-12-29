Мусульманам в России назвали условие для запрета многоженства

"Основная проблема как раз заключается в том, что последующие браки после первого официального брака не имеют юридической силы. Права женщины в подобном браке и детей, рожденных в нем, могут быть не защищены. Порой женщины не обладают необходимой информацией о том, как защитить свои права и права детей в случае развода или смерти мужа", - сказал мусульманский деятель, признав растущую потребность в регуляции этих процессов и на правовом уровне.