Академик назвал первые симптомы тяжелого течения COVID

«Первый тяжелый признак — когда появляется удушье. Я бы всем посоветовал купить пульсоксиметр — прибор, который надевается на палец. Как только насыщение крови кислородом падает ниже 92%, это говорит о том, что заболевание принимает тяжелую форму. И продолжительная температура, если она не падает в течение нескольких дней и долго продолжается, тоже говорит о том, что воспалительные процессы серьезные», — сказал Виталий Зверев.

«Это может быть насморк, кашель, першение в горле. Это общие симптомы, но штаммы коронавируса вызывают разные симптомы. У кото-то кашель появляется, а может и не быть. У кого-то он сухой, у кого-то першение в горле», — отметил он.

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU подчеркнул, что в нынешних условиях человеку сразу надо обратиться к врачу, если у него есть признаки респираторного заболевания. «Врачи на то и есть, чтобы вовремя оказать помощь, но для этого надо им показаться. С любым респираторным заболеванием лучше показаться врачу. Люди часто тяжело начинают болеть, но они это не ощущают», — рассказал собеседник агентства.