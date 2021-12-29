Детдома отказались от подарков Моргенштерна

Рэпер Моргенштерн направил в детские дома в Сибири доставку с роллами. Как сообщает Znak.ru, еда была предназначена не для детей, а для сотрудников социальных учреждений, однако большинство отказались от подобных подарков.

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Причиной для отказа стала как сомнительная репутация исполнителя, так и боязнь понести наказание от начальства. Несмотря на это, детские дома в Красноярске, Саянске, Братске, Тайшете, Черемхово и Сосновоборске приняли подарки.

Напомним, что после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, Моргенштерн вместе с супругой Диларой Зинатуллиной спешно покинули Москву и уехали в Минск.