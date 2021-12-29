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59 минут назад

В РПЦ прокомментировали отказ от смертной казни

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что в её документах не говорится о необходимости полного отказа от смертной казни. При этом такая мера наказания не может быть единственной гарантией общественной безопасности. Об этом уточнили в пресс-службе РПЦ, сообщает ТАСС.

В РПЦ прокомментировали отказ от смертной казни
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Мера наказания (смертный приговор. — NEWS.ru) не может быть единственной гарантией общественной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что возвращать в России смертную казнь нельзя, потому что это опасно при действующей судебной системе. Он согласен с тем, что обсуждать казнь можно в конкретных случаях, касающихся тяжёлых преступлений.

Возрождение смертной казни в России допустил председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин, об этом он написал в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Он считает, что вопрос о смертной казни нельзя полностью закрыть, пока существуют умышленные убийства.

Ранее член СПЧ Ева Меркачёва заявила о невозможности вернуть смертную казни в России, поскольку вероятны следственные и судебные ошибки. Меркачёва добавила, что маньяков и педофилов такая мера всё равно не остановит: в момент преступления им это не важно.

Общество,Ева Меркачева,Патриарх Кирилл,Валерий Зорькин,РПЦ,Совет по правам человека,ИТАР-ТАСС,
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