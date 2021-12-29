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1 час назад

В России выявлено 21 119 случаев COVID

За последние 24 часа в России было выявлено еще 21 119 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни, сообщает Стопкоронавирус.рф.

В России выявлено 21 119 случаев COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, за последние сутки скончались от COVID-19 932 человека в 85 регионах, полностью выздоровели за то же время 42 776 пациентов.

Наибольший прирост числа заболевших ковидом был зафиксирован в Москве - 1 798 случаев, Санкт-Петербурге - 1 526 случаев и Московской области - 1 342.

Так, в столице за последние сутки были госпитализированы 730 человек с коронавирусом. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 524 пациента.

Полностью вылечились за это же время в Москве еще 2 653 человека, скончались от коронавирусной инфекции 70 пациентов.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Магаданской области - 12, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - по 2 новых пациентов в каждом регионе.

Всего с начала пандемии в России был выявлен 10 458 271 случай COVID-19. За весь период умерли от коронавируса 307 022 пациента, полностью выздоровели после прохождения лечения 9 380 223 человека в 85 регионах.

Согласно мировой статистике, опирающейся на данные Минздравов государств, Россия находится на 5 месте по общему числу заболевших коронавирусом за весь период эпидемии COVID-19.

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