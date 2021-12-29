«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Длительный процесс признания ВОЗ российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» связан с проверкой технологических процессов. Об этом в пятницу, 28 декабря, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. «Для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях организация запрашивает данные об безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства», — объяснила она в беседе с RT. Кроме этого, Харрис добавила, для того, чтобы вакцина была признана ВОЗ, необходимо выяснить все подробности и провести инспекцию. Также она сказала, что другие регуляторы работают по аналогичной процедуре.
В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали препарат «КоронаДерм PS» для тестирования на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом рассказал директор НИИ Арег Тотолян, его слова приводит «Газета.Ru». Новый тест поможет выявить переболевших COVID-19. Сейчас доклинические испытания теста «КоронаДерм PS» завершены и переданы на регистрацию в Минздрав. После этого пройдут клинические испытания препарата, которые будут состоять из трех фаз. Для первой и второй фазы необходимо несколько сотен испытуемых, для третьей понадобится несколько тысяч добровольцев.
Когда началась пандемия COVID-19, у многих лабораторий были образцы предыдущего вируса атипичной пневмонии, который они начали изучать, не дожидаясь выделения нового коронавируса SARS-CoV-2. Это позволило сократить время на разработку препаратов от COVID-19. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.
«Показателен вирус SARS-CoV-1. Это коронавирус, который вызвал эпидемию в начале 2000-х годов. Это ближайший родственник SARS-CoV-2, который вызвал пандемию и унес жизни миллионов людей. Как только началась пандемия, я знаю, что у многих лабораторий были образцы предыдущего вируса атипичной пневмонии, и не дожидаясь выделения SARS-CoV-2, начали изучать первый», — подчеркнул Максим Скулачев.
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев заявил, что при тяжелом течении коронавируса у зараженного может начать синеть кожа. Об этом он рассказал в беседе с порталом URA.RU. По словам биолога, посинение — следствие нарушения оксигнации крови, работы легких или их отека.
«Такое состояние можно предсказать с помощью пульсокиметра. Когда оксигинация падает ниже некоторого уровня, срочно вызывать скорую и не доводить до цианоза. Это тяжелый COVID-19. Это немедленная госпитализация, реанимация», — сказал специалист.
В США зафиксировали максимальные суточные показатели распространения коронавирусной инфекции за все время с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинс. 28 декабря в стране зафиксировали 254 496 новых случаев заражения. Эти показатели превышают предыдущий рекорд, зафиксированный 11 января этого года (тогда зафиксировали 251 989 заражений). Достижение максимума заражений наблюдается на фоне роста скорости распространения инфекции как в США, так и в других странах мира. Кроме того, ряд экспертов обеспокоены распространением омикрон-штамма коронавируса.