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В ВОЗ объяснили задержку с признанием российской вакцины

Длительный процесс признания ВОЗ российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» связан с проверкой технологических процессов. Об этом в пятницу, 28 декабря, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. «Для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях организация запрашивает данные об безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства», — объяснила она в беседе с RT. Кроме этого, Харрис добавила, для того, чтобы вакцина была признана ВОЗ, необходимо выяснить все подробности и провести инспекцию. Также она сказала, что другие регуляторы работают по аналогичной процедуре.

В России создали тест на выявление переболевших COVID-19

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали препарат «КоронаДерм PS» для тестирования на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом рассказал директор НИИ Арег Тотолян, его слова приводит «Газета.Ru». Новый тест поможет выявить переболевших COVID-19. Сейчас доклинические испытания теста «КоронаДерм PS» завершены и переданы на регистрацию в Минздрав. После этого пройдут клинические испытания препарата, которые будут состоять из трех фаз. Для первой и второй фазы необходимо несколько сотен испытуемых, для третьей понадобится несколько тысяч добровольцев.

Ученый МГУ назвал вирус, который помог в борьбе с COVID-19

Когда началась пандемия COVID-19, у многих лабораторий были образцы предыдущего вируса атипичной пневмонии, который они начали изучать, не дожидаясь выделения нового коронавируса SARS-CoV-2. Это позволило сократить время на разработку препаратов от COVID-19. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

«Показателен вирус SARS-CoV-1. Это коронавирус, который вызвал эпидемию в начале 2000-х годов. Это ближайший родственник SARS-CoV-2, который вызвал пандемию и унес жизни миллионов людей. Как только началась пандемия, я знаю, что у многих лабораторий были образцы предыдущего вируса атипичной пневмонии, и не дожидаясь выделения SARS-CoV-2, начали изучать первый», — подчеркнул Максим Скулачев.

Биолог рассказал о посинении кожи при COVID-19

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев заявил, что при тяжелом течении коронавируса у зараженного может начать синеть кожа. Об этом он рассказал в беседе с порталом URA.RU. По словам биолога, посинение — следствие нарушения оксигнации крови, работы легких или их отека.

«Такое состояние можно предсказать с помощью пульсокиметра. Когда оксигинация падает ниже некоторого уровня, срочно вызывать скорую и не доводить до цианоза. Это тяжелый COVID-19. Это немедленная госпитализация, реанимация», — сказал специалист.

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