Раскрыта опасная особенность омикрона

Новый омикрон-штамм коронавируса активнее и быстрее поражает бронхи и легкие, но его симптомы неотличимы от сезонных ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы московского НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
Она подчеркнула, что такая особенность новой мутации «подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам».
Руженцова назвала основные симптомы нового штамма: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломота в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.
Зараженных омикроном чаще беспокоят слабость и головные боли, чем больных дельта-вариантом. При этом новый штамм реже вызывает потерю обоняния и изменение вкусовых ощущений.
Из-за распространения в Южной Африке и Гонконге омикрон-штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.
Новый штамм коронавируса содержит более 30 мутаций, ученые опасаются, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.
Из-за риска распространения омикрон-штамма Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска.
В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с омикрон-штаммом. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый вариант вируса обнаружен уже в 106 странах мира.