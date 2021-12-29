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13 минут назад

Раскрыта опасная особенность омикрона

Новый омикрон-штамм коронавируса активнее и быстрее поражает бронхи и легкие, но его симптомы неотличимы от сезонных ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы московского НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

Раскрыта опасная особенность омикрона
Фото: ТАССТАСС

Она подчеркнула, что такая особенность новой мутации «подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам».

Руженцова назвала основные симптомы нового штамма: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломота в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.

Зараженных омикроном чаще беспокоят слабость и головные боли, чем больных дельта-вариантом. При этом новый штамм реже вызывает потерю обоняния и изменение вкусовых ощущений.

Названы места с высоким риском инфицирования «омикроном»

Из-за распространения в Южной Африке и Гонконге омикрон-штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

Новый штамм коронавируса содержит более 30 мутаций, ученые опасаются, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Из-за риска распространения омикрон-штамма Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска.

В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с омикрон-штаммом. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый вариант вируса обнаружен уже в 106 странах мира.

Общество,Роспотребнадзор,
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