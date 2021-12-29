Названы места с высоким риском инфицирования «омикроном»

Из-за высокой заразности штамма коронавируса «омикрон» риск инфицирования возрастает в помещениях с большим количеством людей. Об этом ТАСС рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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Инфекционист отметила, что выше всего риск заразиться «омикроном» в общественном транспорте и в торговых центрах. При этом продолжительный контакт с заболевшим, даже при соблюдении социальной дистанции и использовании маски, не исключает возможности передачи инфекции.

«В связи с более высокой контагиозностью штамма "омикрон" вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, например, в общественном транспорте, в торговых центрах, в театрах и киноконцертных залах, на коллективных собраниях, в том числе на предновогодних корпоративах, возрастает», — заявила Руженцова.

Эксперт добавила, что заразиться в первую очередь можно от человека, который уже имеет кашель или насморк и находится рядом.