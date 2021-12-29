Конституционный суд допустил возвращение смертной казни

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин не исключил снятие моратория на смертную казнь, подчеркнув, что «многое зависит от общей правовой ситуации в стране». Об этом пишет «Коммерсант».

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Зорькин напомнил, что формально смертная казнь в России не отменена, а введение моратория в 1996 году при вступлении в Совет Европы, а также подтверждение его в 1999 и 2009 годах, «стали уступкой».

«То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем»,— написал Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

При этом, по его мнению, в вопросе смертной казни «многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания прочного, уверенного в себе правопорядка».

Зорькин также выразил надежду, что «отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно».