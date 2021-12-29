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14 минут назад

Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных и новорожденных с ковидом

Минздрав России выпустил новую, пятую версию методических рекомендаций об организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства.

Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В новую версию методических рекомендаций вошло несколько дополнений. В частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде – 90% или выше», – передает ТАСС сообщение ведомства.

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Кроме того, обозначены показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 по срокам беременности. Дополнительно указывается, что при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара беременных и родильниц.

«Обновлена глава «Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19» в части, касающейся использования препаратов - антагонистов рецептора ИЛ-6, а также моноклональных антител. К последним относятся лекарственные препараты Сотровимаб, Бамланивимаб, Казиривимаб и Имдесивимаб. Критериями для применения этих препаратов у беременных, рожениц и родильниц с диагнозом COVID-19 обозначены хроническая болезнь почек, сахарный диабет, иммунодефицитные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и другие факторы высокого риска прогрессирования инфекции», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что рекомендации разработаны рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии и микробиологии. «Методические рекомендации опубликованы на официальном сайте Минздрава России и направлены в регионы для использования в работе. Документ призван обеспечить оказание медицинской помощи этим категориям пациентов по единым протоколам на всей территории России», – уточнили в министерстве.

Ранее британские медики посоветовали беременным прививаться от коронавируса.

Общество,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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