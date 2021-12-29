В России ужесточили условия въезда для иностранцев

Все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 дней, должны пройти дактилоскопическую регистрацию и медосвидетельствование. Такие нормы содержит закон, который вступает в силу с 29 декабря. Вводимые новшества помогут навести порядок с нелегалами, предотвратят межнациональные разборки и поставят заслон новым инфекциям, считают эксперты.

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Дактилоскопия против липовых документов

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Иностранцы, которые приехали в нашу страну на работу должны в течение 30 дней с момента въезда в Россию пройти дактилоскопию. Для иностранных граждан, прибывших с другими целями, срок сдачи отпечатков пальцев установлен до 90 дней.

Дактилоскопическая регистрация значительно облегчает работу по выявлению преступников и лиц, причастных к террористическим организациями, чьё пребывание признано нежелательным, прокомментировал новую норму зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Зачастую такие лица меняют свои данные, покупают поддельные документы и пытаются въехать в Россию. Дактилоскопическая регистрация положит этому конец», — сказал депутат «Парламентской газете».

При этом он отметил, что после нововведений законопослушные иностранные граждане будут приезжать и впредь, а поток преступников будет остановлен.

«Это не такой большой процент от общего числа, но на улицах станет спокойнее, а работа правоохранительных органов будет эффективнее», — рассказал депутат о своих ожиданиях от новых правил.

Опасным инфекциям поставят заслон

Также по новым нормам иностранцы должны пройти медицинское освидетельствование. Сроки такие же — для работающих 30 дней с момента въезда, для остальных — 90 дней.

Проверять мигрантов будут на наличие или отсутствие факта употребления наркотических или психотропных веществ без назначения врача, а также на инфекционные заболевания, опасные для окружающих и ВИЧ-инфекции.

Правила не распространяются на иностранцев, которые приехали в Россию не для трудовой деятельности, если они:

являются гражданами Белоруссии; являются должностными лицами международных организаций и приехали в Россию для исполнения своих обязанностей; не достигли шести лет.

Сколько можно мигранту жить в России

Кроме того, отмечается, что при постановке иностранца на учёт в налоговых органах, ему обязаны выдать патент на работу или отказать в таком документе в течение 5 рабочих дней, с момента подачи заявления на выдачу патента.

Срок временного пребывания трудового мигранта в России определяется сроком действия трудового договора с ним. Если трудовой договор бессрочный, временное пребывание может быть продлено неоднократно, но каждый раз не более чем на год.

Кроме того, устанавливается возможность продления срока пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан, в том числе тех, которые имеют родственников в России.