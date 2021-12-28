Вирусолог рассказал о посинении больных COVID

При тяжелом течении коронавируса кожа больного может начать синеть, рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев, пишет Ura.ru.
«Очень частый симптом коронавируса — нарушение оксигенации крови, нарушение работы легких и отек легких. Это снаружи проявляется цианозом. Это состояние можно предсказать с помощью пульсокиметра. Когда оксигенация падает ниже некоторого уровня, срочно вызывать скорую и не доводить до цианоза», — пояснил Скулачев.
Он подчеркнул, что это является признаком тяжелого течения COVID. Требуется немедленная госпитализация, реанимация. По его словам, можно спасти такого пациента, используя кислород, искусственную вентиляцию легких и определенные препараты.
«Врачи умеют вытаскивать большинство пациентов с кислородной недостаточностью», — добавил вирусолог.
В свою очередь гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков согласился, что цианоз - побледнение или посинение носогубного треугольника - проявляется при тяжелом течении коронавируса.
«Это наиболее часто происходит. Это проявление сниженной оксигенации, когда нахватает кислорода. Это средне-тяжелое течение или тяжелое. Это то, что должно обращать на себя внимание», — сказал Крючков.
Он добавил, что в редких случаях наблюдается посинение всего тела пациента. Это признак аномалий, связанных с нарушением обмена веществ, не имеющих отношения к коронавирусу.