Коммунальщики уничтожили граффити Никаса Сафронова

«Жаль, конечно, но таковы правила. Я потратил всю ночь на исполнение елки и уверен, что эта акция даст свой результат. Елка все равно сохранится в интернете. С рисунком на стене ты же все равно рискуешь. Граффити, уличное искусство, рано или поздно уничтожается, замазывается. Рисуя шедевр на улице, ты уже рискуешь точно также, как рискуешь, выставляя на тротуаре чемодан с деньгами: кто-то его все равно заберет. Поэтому моя елка — это некий вызов и возможность перевести классику в интернет, где сейчас «обитает» большинство молодежи», - говорил художник в интервью «АиФ».