Коммунальщики уничтожили граффити Никаса Сафронова

Столичные коммунальщики уничтожили граффити на Тверской улице, которое всю ночь рисовал художник Никас Сафронов, пишет Телеграм-канал Mash.
Ранее Сафронов рассказал, что нарисовал елку на стене одного из домов на Тверской улице в Москве. Это будущая NFT-картина, которую уже сфотографировали и оцифровали, она будет продана на аукционе. Вырученные деньги планируется отдать начинающим художникам училища имени Грекова в Ростове-на-Дону.
NFT — оцифрованные произведения искусства. Как правило, они продаются на аукционах. Чаще всего после продажи реальный объект уничтожается.
Сам Сафронов заявил «АиФ», что нарисовал граффити, чтобы изменить отношение молодежи к искусству. Он предложил другим художникам нарисовать игрушки для елки. На его призыв откликнулись 250 живописцев. Елка нарисована масляными красками, а не аэрозолью, так как, по признанию Сафронова, рисовать граффити баллончиком он не умеет.
Коммунальные службы, не дожидаясь, когда 250 художников нарисуют для елки игрушки, закрасили граффити. Тем самым они выполнили традиционное для продажи NFT условие - уничтожить реальный объект.
Сафронов ранее не исключал, что елку закрасят. При этом он надеялся, что ее не тронут хотя бы до Нового года.
«Жаль, конечно, но таковы правила. Я потратил всю ночь на исполнение елки и уверен, что эта акция даст свой результат. Елка все равно сохранится в интернете. С рисунком на стене ты же все равно рискуешь. Граффити, уличное искусство, рано или поздно уничтожается, замазывается. Рисуя шедевр на улице, ты уже рискуешь точно также, как рискуешь, выставляя на тротуаре чемодан с деньгами: кто-то его все равно заберет. Поэтому моя елка — это некий вызов и возможность перевести классику в интернет, где сейчас «обитает» большинство молодежи», - говорил художник в интервью «АиФ».