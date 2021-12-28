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43 минуты назад

Россиянин заснял на видео редкие линзовидные облака в Сочи

В Сочи россиянин заметил редкие и очень необычные линзовидные облака.Об этом сообщает телеканал "Москва 24". Мужчина заснял природное явление на видео. Его публикует телеграм-канал "Сочи № 1".

На кадрах видно, как автор ролика поднимается вверх по возвышенности на "Розе Хутор". Он старается приблизиться к лентикулярному облаку, затем мужчина демонстрирует заснеженные горы, над которыми и происходит необычное явление.

Под видеозаписью говорится, что такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха.

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