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1 час назад

"Внедрят по всей стране": Когда россиянам раздадут электронные паспорта

Массовое внедрение электронных паспортов начнется сразу после тестирования в трех пилотных регионах. Об этом заявил глава министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

"Внедрят по всей стране": Когда россиянам раздадут электронные паспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что эксперимент по внедрению цифровых паспортов пройдет в Татарстане, Москве и Московской области.

«Запустим в этих регионах и сразу будем внедрять по всей стране», — сказал Шадаев.

Ожидается, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации. На ней будет храниться персональная информация и биометрические данные владельца, в том числе отпечатки пальцев.

Информация, хранящаяся в карте, может быть частично продублирована в мобильном приложении с QR-кодом. В некоторых случаях, список которых составит правительство России, приложение сможет заменить смарт-карту.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, что замена бумажного паспорта на смарт-карту останется выбором каждого россиянина.

Общество,Максут Шадаев,Дмитрий Чернышенко,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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