«Кавказскую пленницу» сочли заимствованным фильмом

Белорусский блогер Максим Мирович написал статью, в которой назвал три советских фильма, напоминающих своим сюжетом снятые ранее иностранные картины. В его список попали «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Собачье сердце» и «Ирония судьбы». Статью опубликовали в «Обозревателе».

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Во времена СССР режиссеры и композиторы в отличие от большей части населения ездили за границу, знакомясь с западной музыкой и фильмами, и черпали новые идеи для творчества, уверен Мирович.

В частности, по его словам, «Кавказкая пленница» сильно напоминает американский фильм «Песня мошенника», снятый за 36 лет до советской версии. У двух кинокартин схожи сюжеты и особенно «троица главных героев». При этом Мирович отнес «Кавказскую пленницу» к мягкому заимствованию — режиссер Леонид Гайдай взял оттуда удачные ходы и образы, создав свое произведение.

Более серьезное заимствование блогер отметил в другой его работе — «Бриллиантовая рука». Фильм напомнил Мировичу датскую картину 1965 года «Бей первым, Фредди». Гайдаевское произведение перекликается с ней во многих сюжетных линиях — корабль, бандиты, простак, певичка, бандит по имени Колик, фраза «Шеф будет недоволен», игрушка в виде чертика из табакерки, драка в гараже в конце и других. Кроме того, по мнению блогера, сходства также есть и в музыкальных темах.