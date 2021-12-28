В Роспотребнадзоре раскрыли, когда ждать новых мер против COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила ухудшения эпидемиологической ситуации в стране после новогодних праздников, передает ТАСС.
Попова подчеркнула, что это требует готовности систем здравоохранения на всех уровнях.
«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон" возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Она добавила, что специалисты Роспотребнадзора в праздничные дни переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех лабораторий и региональных отделений ведомства.
Попова обратилась к региональным властям с призывом организовать праздничные мероприятия без большого скопления людей в очередях на входах, в гардеробах и т.д.
В регионы направили около 3 млн экспресс-тестов для того, чтобы оперативно отличать COVID-19 от гриппа, а также чтобы выявлять коронавирус в отдаленных районах, где проведение ПЦР-тестирования затруднено, также рассказала глава Роспотребнадзора.