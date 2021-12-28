В Роспотребнадзоре раскрыли, когда ждать новых мер против COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила ухудшения эпидемиологической ситуации в стране после новогодних праздников, передает ТАСС.

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Попова подчеркнула, что это требует готовности систем здравоохранения на всех уровнях.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон" возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Она добавила, что специалисты Роспотребнадзора в праздничные дни переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех лабораторий и региональных отделений ведомства.

Попова обратилась к региональным властям с призывом организовать праздничные мероприятия без большого скопления людей в очередях на входах, в гардеробах и т.д.