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1 час назад

В Роспотребнадзоре раскрыли, когда ждать новых мер против COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила ухудшения эпидемиологической ситуации в стране после новогодних праздников, передает ТАСС.

В Роспотребнадзоре раскрыли, когда ждать новых мер против COVID
Фото: ReutersReuters

Попова подчеркнула, что это требует готовности систем здравоохранения на всех уровнях.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон" возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Омикрон» может перегрузить систему здравоохранения

Она добавила, что специалисты Роспотребнадзора в праздничные дни переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех лабораторий и региональных отделений ведомства.

Попова обратилась к региональным властям с призывом организовать праздничные мероприятия без большого скопления людей в очередях на входах, в гардеробах и т.д.

В регионы направили около 3 млн экспресс-тестов для того, чтобы оперативно отличать COVID-19 от гриппа, а также чтобы выявлять коронавирус в отдаленных районах, где проведение ПЦР-тестирования затруднено, также рассказала глава Роспотребнадзора.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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